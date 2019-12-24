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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Odunpazarı Kent Konseyi'nin düzenlediği panelde konuşmacı olarak geldiği Eskişehir'de, etkinlik öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

24.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:45 Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerin Demokrasiye Kattıkları' paneli için 'e gelen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilk olarak Başkan Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Büyükerşen'i her zaman kendilerine örnek aldıklarını ifade eden Ercengiz "Sayın Hocamız Türkiye'de belediyecilik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden. 2018 yılında da Anneler Günü'nde Burdurlu kadınlarımız ile bir araya gelmiş ve Eskişehir'de yaptıklarını hemşerilerimize anlatmıştı. O gün ondan aldığımız güç ile 31 Mart seçimlerinde o kadınlarımızla sokak sokak gezerek, Burdur'da yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Burdurlu hemşehrilerimiz de bir 5 yıl daha bayrağı bizim taşımamızı istediler. Sosyal belediyecilik denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sayın Yılmaz Hocamıza hem teşekkür etmek hem de Burdur'da yapmak istediklerimiz ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Eskişehir'deyiz. Her geldiğimde etkilendiğim bu kentte yaptıkları ve her ihtiyacımız olduğunda bize bir telefon kadar yakın olan Hocamıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ercengiz'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Büyükerşen ise "Sevgili Orkun Burdur'da güzel hizmetler yapıyor. Geçtiğimiz yıl gittiğimde şehirde gezme fırsatı buldum ve Burdurluların da kendisine sahip çıktıklarını gördüm. Biz her zaman kendisi ile dayanışma içerisindeyiz. İnanıyorum ki bu önümüzdeki 5 yıllık dönemi de en güzel şekilde değerlendirecek ve Burdurlu yurttaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edecektir. Ben nazik ziyareti dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum" dedi.


Ali Orkun Ercengiz, Odunpazarı, Eskişehir, Burdur, Güncel

Kaynak: Bültenler

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