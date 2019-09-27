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Burdur Belediyeler Birliği Çavdır'da toplandı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyeler Birliği Toplantısı kapsamında ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti.

27.09.2019 14:00Burdur Belediyeler Birliği Çavdır'da toplandı
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyeler Birliği Toplantısı kapsamında ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı için Burdur'un Çavdır ilçesinde birlik başkanları ile bir araya geldi. Burdur Belediyeler Birliği Başkanı olan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çavdır ilçesinde gerçekleşen Belediyeler Birliği Encümen toplantısının ardından Çavdır, Tefenni, Karamanlı ilçeleri ile Söğüt belediye başkanlarını da makamında ziyaret etti.

Çavdır ilçesinde gerçekleştirilen Burdur Belediyeler Birliği Toplantısında gündemdeki konuların ele alındığını belirten Ercengiz, "Burdur Belediyeler Birliğimizin ortak projeleri encümenimiz tarafından görüşüldü. Çavdır, Tefenni Karamanlı ilçesi ve Söğüt Belde Belediye Başkanlarımızı da makamlarında ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledik. Ziyarette bulunduğumuz ilçe belediyelerimizin sorunlarının yanı sıra, Burdur'un ilçe halkının Burdur ekonomisine kazandırılması ile ilgi konuları da değerlendirdik" şeklinde konuştu. - BURDUR

Tefenni, Çavdır, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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