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Burdur Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı şehitleri için helva dağıttı

Burdur Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı şehitleri için helva dağıttıBURDUR - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için Burdur Belediyesince cuma namazı...

18.10.2019 16:40
Burdur Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı şehitleri için helva dağıttı
BURDUR - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için Burdur Belediyesince cuma namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.
İl Müftüsü Enver Türmen'in duasının ardından helva dağıtımını bizzat yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Milli Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamaz. Her türlü iç ve dış tehditler karşısında bir araya gelebilen Türk milletinin ordusu millet olan bir devlet canlarını geçtiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan canları uğurladık. Bugün hem şehitlerimiz hem de kahraman Mehmetçiğimiz için helva dağıtımı yapıyoruz. Mehmetçiğimizin sağ salim burunları bile kanamadan evlerine dönmesi için dua ediyoruz" dedi.
Burdur Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı şehitleri için helva dağıttı

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Burdur, Genel

Kaynak: İHA

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