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Burdur Belediyesi maske üretimini 10 binden 40 bine çıkardı

Burdur Belediyesi maske üretimini 10 binden 40 bine çıkardı Burdur Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında belediye bünyesinde gerçekleştirdiği 10 bin adet maske üretimini 40 bin adete çıkardı.

01.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:36
Burdur Belediyesi maske üretimini 10 binden 40 bine çıkardı
BURDUR - Burdur Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında belediye bünyesinde gerçekleştirdiği 10 bin adet maske üretimini 40 bin adete çıkardı.
Türkiye genelinde korona virüsü nedeniyle hasta sayısının hızla artış göstermesiyle Başkan Ercengiz kent merkezindeki tedbir çalışmalarını arttırdı. Burdur Belediyesi Engelliler Dikiş Nakış Atölyesi ve Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde maske dikimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Günde yaklaşık bin 200 civarında maske dikildiğini anlatan Ercengiz, "Atölyelerde üretimine başladığımız maske üretimini 10 bin adetten 40 bin adete çıkardık. Biz de bunları vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Yeter ki vatandaşımız hijyen konusuna dikkat etsin. Sosyal mesafesini ayarlayabilsin. Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Vatandaşımıza evinde kal diyoruz. Zorunlu halde sokağa çıkan yurttaşımızın da mutlaka önlemlerini almasını kendilerinden rica ediyoruz" dedi.
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Burdur Belediyesi maske üretimini 10 binden 40 bine çıkardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Burdur, Yerel

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Burdur Belediyesi maske üretimini 10 binden 40 bine çıkardı
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