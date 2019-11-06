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Burdur Belediyesi'nden lösemiye farkındalık

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve meclis üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, maske takarak lösemiye farkındalığa destek verdi.

06.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:20 Burdur Belediyesi'nden lösemiye farkındalık
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve meclis üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, maske takarak lösemiye farkındalığa destek verdi.

Burdur Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve meclis üyeleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, maske takarak lösemiye dikkat çekti.

Burdur Belediyesi olarak geçen ay birçok etkinliğe imza attıklarını belirten Ercengiz "Burdur Belediyesi olarak Lösemili çocuklar Haftası etkinliğine katıldık. Löseminin erken teşhiste tedavi olunabilir bir hastalık. Bizler de belediye meclisi olarak maske takıp bu farkındalık etkinliğine destek verdik" dedi. - BURDUR

Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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