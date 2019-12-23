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Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi"

Burdur Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen Kadınlar Matinesi, yine büyük ilgili gördü.

23.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:42 Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi
Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen Kadınlar Matinesi, yine büyük ilgili gördü.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen Yeni Yıl Kadınlar Matinesi'nde sahne alan ses sanatçısı Mehmet Yenigün'ün şarkıları ile Burdurlu kadınlar doyasıya eğlendi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve düzenlenen organizasyona öncülük eden eşi Hülya Ercengiz, etkinliğe katılan kadınlardan tarafından karşılandı. Başkan Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz'e teşekkürlerini ileten Burdurlu kadınlar, düzenlenen matineden duydukları mutlulukları dile getirdiler.

Başkan Ercengiz, "Ne zaman davet etsek bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ben yaklaşık 5,5 yıldır görevdeyim. Her zaman söylediğim gibi siyasetten önce, sizler için geldiğimiz bu görevde en büyük güç kadınlar. O yüzden tüm kadınların ellerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun. Yılın sonuna geldik. Biz size söz vermiştik, geçen yıldan daha sık bir araya geleceğimiz için ve sizin bize sormak istediğiniz ne varsa, bizim size anlatmak istediğimiz ne varsa anlatacağız diye. O günde böyle günlerden bir tanesi. Bu eğlenceyi de bir an evvel başlatalım. Bugünde Antalya'dan bir dostum geldi benim. Antalya'nın çok özel bir sanatçısı. Sevgili Mehmet Yenigün. Birazdan sizlerle birlikte olacak. Değerli annelerim, ablalarım, kardeşlerim. Her zaman sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hizmette eksiklerimiz olabilir. Ama dirliğimiz bozulmasın, birliğimiz de. Derdimiz, kaidemiz bu. Tüm çalışanlarımız, bugün sizlerin burada bizlerle bulunmasını sağlayan kadın kollarımıza, kadın emekçilerimize, belediye çalışanlarımıza sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çaba sarf ettiler. Görevde kaldığımız sürece, son hızla çalışmaya devam edeceğiz. Siyasette ne olursa olsun, asıl amacımızın Burdur olduğunu ve sizler için savaşacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. 2020 yılının güzel geçmesi dileğiyle" ifadelerinde bulundu. - BURDUR

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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