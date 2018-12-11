Burdur Belediyesi Pazarda Vatandaşlara Çorba Dağıttı

Burdur
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
, Salı Pazarı'nda vatandaşlara çorba ikram etti.
Belediye Başkanı Ercengiz, yaptığı açıklamada, salı günleri kurulan pazarda zaman zaman vatandaşlara sıcak süt veya çorba ikramında bulunduklarını belirterek "Bugünde vatandaşımıza sıcak çorba getirdik. Vatandaşımıza soğuk kış gününde belediyenin yanlarında olduğunu hissettirmeye çalıştık." dedi.
Ercengiz, pazar ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek onların sorunlarını dinledi.
Etkinliğe, CHP
Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve CHP Merkez
İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan da katıldı.
Burdur
11 Aralık 2018 Salı 18:00