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Burdur Belediyesi Ramazan paketlerini erken dağıtmaya başladı

Burdur Belediyesi her yıl dağıttığı Ramazan paketlerinin sayısını arttırarak, korona virüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

27.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:40
Burdur Belediyesi Ramazan paketlerini erken dağıtmaya başladı
Burdur Belediyesi her yıl dağıttığı Ramazan paketlerinin sayısını arttırarak, korona virüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, korona virüsüne karşı topyekun mücadeleye devam ettiklerini ve özellikle evden çıkıp temasın fazla olmasının önüne geçmek için vatandaşların ihtiyaçlarını devlet ve millet olarak hep birlikte karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Burdur Belediyesi olarak her yıl hazırladıkları Ramazan paketlerimizin sayısını arttırarak özellikle ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere vatandaşı evinde ziyaret ederek paketleri kendilerine takdim ettiklerini söyleyen Başkan Ercengiz, "Muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşımız bizlere valiliğe ve tüm kamu kuruluşlarına ulaşabilir. Vatandaşımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlığının yerinde olması ve tutulması en önemli önceliğimizdir. Muhtarlarımıza da işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onların bize verdiği bilgiler doğrultusunda biz doğru adreslere ulaşmada kolaylık yaşıyoruz. Vatandaşımızın her türlü sıkıntısında devlet yanındadır. Devletimizin ve milletimizin işbirliği ile kol kola ama yakın durmadan biz bu tüm hastalıkla ile ilgili mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Güncel

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