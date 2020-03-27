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Burdur Belediyesi sağlık çalışanlarına otelini ücretsiz tahsis etti

Burdur Belediyesine ait Serenler Otel, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet verecek.

27.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:50
Burdur Belediyesi sağlık çalışanlarına otelini ücretsiz tahsis etti
Burdur Belediyesine ait Serenler Otel, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet verecek.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyeye ait Serenler Oteli'ni sağlık çalışanları için ücretsiz hale getirdi. "Bizim insanımızın sağlığı bizim için değerli" diyen Başkan Ercengiz, "Halkımızın sağlığı, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde korunuyor. Onların bu çalışma çabalarını görmezden gelemeyiz. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı da çok önemli. Bu nedenle onları da, yakınlarını da salgından korumalıyız" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Orkun, Burdur, Güncel

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