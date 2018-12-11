Burdur Bina Yıkımında Üzerine Beton Parçalar Düşen İşçi Yaralandı

Burdur
'da eski bir kamu binasının yıkımında çalışan işçi Murat Memetçik (32) üzerine beton parçaları düşmesi nedeniyle yaralandı.
Burdur'da yapılan ihale sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eski hizmet binasının yıkım işlerini alan firmada işçi olarak çalışan Murat Memetçik, saat 11.30 sıralarında üzerine beton parçaları düşmesi nedeniyle yaralandı.
Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülen Murat Memetçik'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Yaralı işçi Burdur'da göğüs cerrahi doktoru olmadığı için Isparta
'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
11 Aralık 2018 Salı 15:12