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Burdur böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılarBurdur'da böceklenmiş unları araziye kurdukları makinede eleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

12.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:49
Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar
'da böceklenmiş unları araziye kurdukları makinede eleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un ele geçirildi.
Burdur İl Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı köyünde M.S.'nin, Isparta'da fırıncılık yapan A.G.'den aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş ekmeklik unları, Çeltikçi'ye getirdikten sonra eleyerek çuvallayıp, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.S., A.G. ve A.B.'yi nakliyede kullandıkları araçla birlikte Bağsaray köyü dışındaki boş arazide, makine kurup eledikleri unları başka çuvallar içerisine koydukları ve bir kısmının ağzını diktikleri esnada suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemede 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un, 2 sanayi tipi un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik baskül ele geçirildi.
Ele geçirilen unlar imha edilmek üzere İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sanayi tipi 2 un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik basküle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar

Jandarma, Bağsaray, Çeltikçi, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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