BURDUR BUCAK'TA 69 YILIN EN SICAK MAYISI

BUCAK Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Bucak
'ta bu yıl son 69 yılın en sıcak mayıs ayının yaşandığını belirterek, bu nedenle bölgede kuraklık riskinin oluştuğunu ve buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çörek otu gibi ürünlerde rekolte kaybının yaşandığını söyledi.
Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Bucak ve köylerinde kuraklık yaşandığını ve üreticinin zor durumda olduğunu söyledi. Bu kış yağışların geçen yıllar ortalamasına göre yüksek olduğunu, yağışların ekimlerin geç kalmasına hatta yapılmamasına neden olduğunu kaydeden Başkan Özel, Ancak ilkbahar aylarında yağış ortalaması geçen yılların kat ve kat altında kalmış. Mayıs ayı sonunda ilçemiz son 69 yılın en sıcak mayıs aylarından birini yaşamıştır. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle ilçemizde özellikle kuru tarım yapılan arazilerde ekili buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çörek otu ekili alanlarda rekolte kaybına neden olmaya başlamıştır. İlçemizde kış aylarındaki aşırı yağışla ekim yapamayan Karaaliler, Kuşbaba, Kestel
, Keçili, Üzümlübel köylerindeki çiftçilerimiz alternatif olarak yağlık ayçiçeğine yönelmiş ama ne yazık ki kuraklık nedeniyle ürünlerde çimlenme sorunu oluşmuştur dedi.
Bitkisel üretimde yaşanan sıkıntıların hayvancılığı doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Bilal Özel, Tüm bu kötü gelişmelere rağmen kış yağışlarıyla yükselen yeraltı suları, Onaç ve Karacaören
barajlarının su rezervinin artması, çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür. Barajlarımızın doluluk oranı artmasına rağmen çiftçilerimiz gelecekte yaşanacak daha büyük bir kuraklığa karşı daha dikkatli olması gerekmektedir. Emeği en yoğun mesleklerden biri olan çiftçiliğin emektarı üyelerimize tarımsal sulamalar konusunda tasarruflu olmaları kesinlikle ürünlerini damla, yağmurlama gibi sulama sistemleriyle sulama yapmalarını tavsiye ederim diye konuştu.
Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Bucak ve köylerinde yaşanan kuraklıktan etkilenen çiftçilerin tespiti yapılarak, borçlarının ertelenmesini de istedi.
Kaynak: DHA
Bucak
, Güncel