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BURDUR Bucak'ta orman yangını

Bucak'ta orman yangınıBURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.

04.08.2019 19:43
BURDUR Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
BURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.
Bucak'a bağlı Elsazı köyü Boztepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında kızılçam ormanlarının bulunduğu derede yangın başladı. İhbar üzerine yangın söndürme helikopteri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve 4 arazözle alevlere müdahale edildi.
Yangının başladığı noktaya kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangın nedeniyle 4 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü kaydedildi.

Boztepe, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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