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Burdur bucak'ta 'sıfır atık' etkinliği

Bucak'ta 'Sıfır Atık' etkinliğiBurdur'un Bucak ilçesinde 'Sıfır Atık' projesi kapsamında farkındalık yaratmak için Ali, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler tarafından kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.

10.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:34
'ta 'Sıfır Atık' etkinliği
'un Bucak ilçesinde 'Sıfır Atık' projesi kapsamında farkındalık yaratmak için Ali, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler tarafından kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.
Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe 120 öğrenci ve öğretmenlerinin yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven de katıldı. Öğrenciler tarafından toplanan çöpler Bucak Belediyesi çöp kamyonuna atıldı.
Vali Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada çocuklarla birlikte 'Sıfır Atık' projesinin çok güzel bir uygulamasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin örnek olduğunu kaydeden Vali Şıldak Ülkemiz genelinde uygulanıyor. Bucak Belediyemiz Türkiye genelinde ilk beş ilçe arasına girerek ödül aldı. Bundan dolayı belediyemizi ve ilçemizi tebrik ediyoruz. Çevre bizim geleceğimiz demek, temiz bir çevre, temiz bir Türkiye gelecek neslin teminatı demek dedi.
Çevre temizliğinin ardından çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.
Burdur bucak'ta 'sıfır atık' etkinliği

Hasan Şıldak, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA


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