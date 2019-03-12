Burdur- Burdur Gölü Gurup Manzarasıyla Büyüledi

Su hacminin önemli bir bölümünü kaybetmesine rağmen Burdur
'un en önemli cazibe merkezi olan Burdur Gölü
, gurup manzarasıyla yine büyüledi. Üniversite öğrencileri göl manzarası eşliğinde güneşin ufukta kaybolduğu anları izlerken, gölün kurtarılması ve kurumaması temennisinde bulundu. Türkiye
'nin en büyük yedinci gölü olan Burdur Gölü, son yıllarda suyundaki çekilmenin artması nedeniyle su hacminin üçte birini kaybetti. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kurtarılabilmesi için çeşitli çalışmaların yapıldığı Burdur Gölü, bölgenin en büyük cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere bölge halkının kıyısında dolaştığı göl, özellikle gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan manzarayla büyülüyor. Burdur Gölü'nü çevreleyen dağların ardında güneşin kaybolduğu anlarda ortaya çıkan gurup manzarası yine hayran bıraktı.
'BURADA GÜN BATIMINI İZLEMEK HARİKA' Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(MAKÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Burak Özdamar, Burdur'da sosyal aktivite yapacakları çok fazla yer olmadığını, arkadaşlarıyla hafta sonlarında fırsat buldukça göl kenarında vakit geçirdiklerini belirterek, Ama Burdur Gölü'nün durumu içler acısı. İnşallah kurumaz. Burada gün batımını izlemek harika dedi.
'BU DOĞAL GÜZELLİK KAYBOLUYOR'
MAKÜ İngilizce Bölümü birinci sınıf öğrencisi Cem Parlas da Göl çok güzel ama maalesef bayağı çekilmiş. Besleyen kaynak olmadığı için her geçen gün bu doğal güzellik kayboluyor. Burada gün batımını izlemek müthiş. İnşallah buna bir çare bulunur ve Burdur Gölü kurumaz diye konuştu.
Güncel
Kaynak: DHA