24.06.2019 10:59
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BURDUR ÇALIŞMAYAN ANTİKACIDAN HIRSIZLIK

BURDUR'da ticari faaliyetine son veren antika eşyaların satıldığı iş yerine hırsız girdi.

BURDUR'da ticari faaliyetine son veren antika eşyaların satıldığı iş yerine hırsız girdi.
Burdur Otogarı'nda bulunan ve birkaç ay önce faaliyetine son veren antikacı dükkanına kapının kilitlerini demir makasıyla kırarak giren hırsız ya da hırsızlar içerideki bazı antika eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş yeri sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, Eşim Isparta 'da Cezaevi'nde. Onu ziyarete gitmeden önce dükkana uğrayayım dedim. Gelip baktığımda bazı eşyaların çalındığını gördüm ve polise haber verdim dedi.BURDUR ÇALIŞMAYAN ANTİKACIDAN HIRSIZLIK
Kaynak: DHA
Burdur , Güncel

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