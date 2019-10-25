Haberler » Güncel » Burdur-caminin yardım parasını çaldı

Burdur-caminin yardım parasını çaldı

Caminin yardım parasını çaldıBurdur'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lira, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

25.10.2019 16:50
Caminin yardım parasını çaldı
Burdur'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lira, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.
İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne dün saat 21.45'te gelen 25 yaşlarındaki erkek şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. Daha sonra cami içerisindeki görevli odasının anahtarını bulan şüpheli, odadaki çelik kasanın anahtarını alıp kasayı açtı. Kasadaki 500 lirayı alan şüpheli, daha sonra camiden çıkıp gitti.
Hırsızlık olayı, sabah saatlerinde cami imamı tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması anbean görülüyor. Görüntülerde, şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarı yerine koyduğu ve camiden çıkışı da yer alıyor.
Burdur-caminin yardım parasını çaldı

Burdur, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyası
17:21 Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale (2)
17:21 7. Boğaziçi Film Festivali Son Gününde "Uzun Zaman Önce" Ekibini Ağırladı!
17:20 TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı
17:20 Çorum'dan kısa kısa
17:19 2. Esenler kitap günleri başlıyor!
17:18 Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu
25.10.2019 17:22:50