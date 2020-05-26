BURDUR Çatağıl Köyü'nde yangın

Çatağıl Köyü'nde yangın Burdur'un Çatağıl Köyü'nde çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

26.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:49
Çatağıl Köyü'nde yangın Burdur'un Çatağıl Köyü'nde çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.
Çatağıl Köyü'nde Durmuş Aksu'ya ait evde dün saat 16.30 sıralarında, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ahırda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ev sahibi Durmuş Aksu, "Biz tarlada çalışıyorduk. Kendi kendine ev tutuşmuş. Bir baktım duman çıkmaya başladı" dedi. Köy muhtarı Muzaffer Akkoç ev sahibinin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığını tahmin ettiklerini söyledi. BURDUR Çatağıl Köyü’nde yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Durmuş Aksu, İtfaiye, Burdur, Güncel, Haber

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