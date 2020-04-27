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Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı

Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındıBURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.

27.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:45
Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı
BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine karantinaya alınan 2 mahallenin giriş ve çıkışları, duba ve polis şeridiyle kapatıldı. Her iki mahalleye giriş çıkışlar polis kontrolü altında tutuluyor. İlçede cami ve belediye hoparlörlerinden de sürekli anonslar yapılarak, "Konak ve Cami mahallelerimizde karantina ilan edilmiştir. Tüm vatandaşların evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri önemle rica olunur" denilerek ilçe halkı uyarılıyor. Burdur Çeltikçi’de 2 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çeltikçi, Burdur, Konak, Güncel, Haber
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