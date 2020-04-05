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BURDUR Cezaevi personeline bir aylık izolasyon

Cezaevi personeline bir aylık izolasyonBURDUR E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 202 görevli bir aylık zorunlu izolasyona girdi.

05.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:15
Cezaevi personeline bir aylık izolasyon
BURDUR E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 202 görevli bir aylık zorunlu izolasyona girdi.
Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 202 personel, koronavirüsten korunmak hem de hükümlü ve tutuklulara virüsün dışarıdan bulaşma ihtimalini bertaraf etmek amacıyla izolasyona tabi tutuldu. 202 cezaevi personeli koronavirüs salgını dolayısıyla izole edildikleri için bir ay boyunca ailelerini göremeyecek.
İzole edildikleri yurdun önünde bir araya gelen cezaevi personeli ailelerine moral için alkışlar ile selam gönderdi.
Aileler ise çektikleri videolar ile cezaevi personeline moral verdi. BURDUR Cezaevi personeline bir aylık izolasyon

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel

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BURDUR Cezaevi personeline bir aylık izolasyon
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