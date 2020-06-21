BURDUR Cezasını çektiği hapishaneyi hamam olarak restore ettirdi

Cezasını çektiği hapishaneyi hamam olarak restore ettirdiBURDUR'un Ağlasun ilçesinde gurbetçi Hüseyin Öğüt (52), 16 yaşındayken karıştığı olay nedeniyle 4,5 ay hapis yattığı, eski cezaevi binasını restore ettirerek, hamam olarak faaliyete geçirdi.

21.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:02
Cezasını çektiği hapishaneyi hamam olarak restore ettirdi
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde gurbetçi Hüseyin Öğüt (52), 16 yaşındayken karıştığı olay nedeniyle 4,5 ay hapis yattığı, eski cezaevi binasını restore ettirerek, hamam olarak faaliyete geçirdi.
Atatürk Caddesi'nde bulunan eski hapishane binası, Hüseyin Öğüt tarafından Ağlasun Belediyesi'nden 9 yıllığına kiralandı. Öğüt, 1984 yılında 16 yaşındayken karıştığı olay nedeniyle 4,5 ay hapis yattığı binayı hamam olarak düzenlemek için yaklaşık 1 milyon TL harcadı. Fransa ve Türkiye'de işletmeleri olan Hüseyin Öğüt, "Gurbetçiyim ama bütün amacımız, emelimiz; hayatımızı memleketimiz Ağlasun'da sonlandırmak. Uzun yıllardır Fransa'da çalışıyorum. Fransa'da, Antalya'da iş yerlerim var. Memleketimi sevdiğim için yatırımlarımı memleketime yapıyorum. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur, insanlarımız faydalanır. Burası eskiden mapushaneydi. Ağlasun'da burada yatmayan insan azdır. Burada kaderin cilvesini yaşadık. Yıkılıp gitmekte olan bir yeri kendi imkanlarımla kimseden yardım almadan bu hale getirdim. İnşallah amacıma ulaşırım. Bütün gurbetçilere çağrım yatırımlarını memleketimiz Ağlasun'a yapmaları" diye konuştu.
Hüseyin Öğüt, terk edilmiş, yıkılmak üzere olan yere elinde, avucunda ne varsa yatırdığını belirterek, "Karşı olan çok insan vardı. 'Buraya çok masraf ediyorsun' dediler ama ben bunlardan yılmadım. Mahkum olarak ceza çektiğim yeri tertemiz, pırıl pırıl, tarih kokan bir hamam olarak hizmete sunmaktan gurur duyuyorum. Burayı hamam ve sauna olarak hizmete sunduk, turizme kazandırdık. Amacımız 20 kişiye istihdam sağlamak" dedi. BURDUR Cezasını çektiği hapishaneyi hamam olarak restore ettirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Öğüt, Ağlasun, Güncel, Haber

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