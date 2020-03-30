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BURDUR Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı

Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktıBURDUR'da bir çiftçinin sürdüğü tarlasında, Roma dönemine ait tarihi nitelikte işlemeli kaya eserler bulundu.

30.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:04
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
BURDUR'da bir çiftçinin sürdüğü tarlasında, Roma dönemine ait tarihi nitelikte işlemeli kaya eserler bulundu. Kayaların, MS 2'nci yüzyıla ait olduğunu belirlendi. Tarlanın sit alanı ilan edilmesi için de çalışma başlatıldı.
Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan Abdullah Candan (48), Baba Deresi mevkisindeki tarlasını sürerken sabanın sert bir cisme dokunduğunu fark etti. Burayı kazan Candan, tarihi nitelikte olabileceğini düşündüğü kaya bloklar buldu. Candan hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı.
Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların MS 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Müze Müdürlüğü tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı.
Abdullah Candan, "Alt taraftaki tarla da benim. Burayı aynı seviyeye getirmek için çalışırken bu taşlar çıktı. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Geldiler, koruma altına aldılar. Küp kırıkları ve temel çıkıyor. Durumu yetkililere bildirdim. Müze Müdürlüğünden geldiler, burayı sit alanı ilan edeceklerini söylediler" dedi. BURDUR Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Roma, Güncel

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BURDUR Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
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