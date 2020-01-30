Haberler » Güncel » Burdur-cip refüje çıktı 3 yaralı - Haber

Burdur-cip refüje çıktı 3 yaralı

Cip refüje çıktı 3 yaralıBURDUR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı.

30.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:49
Cip refüje çıktı 3 yaralı
BURDUR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı. Kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında kavşağında meydana geldi. Antalya'dan yönüne giden Elvan Aktürk'ün (41) kullandığı 07 GG 606 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Önce aydınlatma direğine, daha sonra da refüjdeki ağaca çarpan cip, karşı şeride geçmek üzereyken durabildi. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direğindeki ampul yere düşerken, ağaç da kökünden söküldü.
Kazada sürücü Elvan Aktürk ile aynı araçtaki Yiğit Alp Aktürk (12) ve Ali Kerem Can (12) hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Burdur-cip refüje çıktı 3 yaralı

Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:29:57