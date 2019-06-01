Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Burdur
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla
'ya atandı.
Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesine ilişkin çalışmalarını tamamlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayınladı. Yeni yapılan atamalarda Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı
görevini yürüten Mehmet Nadir Yağcı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı
olarak atanırken, Yüksekova
Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gündoğan
Burdur'a tayin edildi. Burdur Adliyesinde görev yapan 5 hakim ve 5 savcının yeri değişirken ilçelerde görev yapan hakim ve savcıların yeni yerleri belli oldu. - BURDUR
Kaynak: İHA
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