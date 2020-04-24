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BURDUR Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye doğum günü sürprizi

Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye doğum günü sürpriziBurdur'un Bucak ilçesinde Cumhuriyetle yaşıt Fadime Onaran'a (100), doğum günü sürprizi yapıldı.

24.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:42
Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye doğum günü sürprizi
Burdur'un Bucak ilçesinde Cumhuriyetle yaşıt Fadime Onaran'a (100), doğum günü sürprizi yapıldı. Evinin balkonunda 100'üncü yıl pastasının mumlarını söndüren Fadime Onaran, herkese teşekkür etti.
Bucak'a bağlı Yeni Mahallede oturan Fadime Onaran'ın 100'üncü yaşı için özel bir kutlama yapıldı. Dün gece Fadime ninenin oturduğu apartmanın önünde düzenlenen yaş günü partisine, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, bazı resmi kurumların amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafeye de dikkat edilerek yapılan törende, evinin balkonuna oturan Fadime Onaran'a binanın altından kurulan ses düzeneğiyle seslenen Kaymakam Erol Tanrıkulu, şöyle dedi:
"Fadime nine, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızın 100'üncü yılını kutluyoruz. Bayramımızı her yıl kent meydanında kutluyorduk. Seni bu yıl kent meydanına davet edecektik. Salgın hastalık nedeniyle bu yıl kent meydanında kutlayamadığımız için, biz de senin yanına gelerek hep birlikte kutlayalım dedik. Hem bayramımızın 100'üncü yılını kutluyoruz, hem de sizin 100'üncü yaş gününüzü kutlayalım istedik."
'ATATÜRK'ÜN HASTASIYIM'
Evinin balkonuna 100'üncü yaş günü pastası getirilen Fadime Onaran ise anılarını anlattı. Fadime Onaran, "Atatürk Amerikan arabaları ile Bucak'a geldi. Biz de yaya olarak yürüyüp Atatürk'ün geçeceği kahvelere gittik. Atatürk'ü Antalya'ya uğurladık. Atatürk'ün hastasıyım. Ne mutlu ki büyük harplerden kurtularak Cumhuriyet kuruldu. Türkiye neler geçirdi neler, bu günlerimize çok şükür, milyon şükür" dedi.
Daha sonra '10'uncu Yıl Marşı'nı okuyan Fadime Onaran, ardından kendisi için hazırlanan 100'üncü yıl pastasının mumlarını söndürdü, "Bütün dünya mutlu olsun" dedi. Fadime Onaran daha sonra balkondan aşağıdakilere el sallayıp, gelen herkese teşekkür etti. BURDUR Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erol Tanrıkulu, Burdur, Bucak, Güncel , Haber
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