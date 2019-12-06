Burdur'da 112'ye, 11 ayda 66 bin 475 çağrı geldi

BURDUR İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören kentte yılın 11 ayında acil sağlık hizmetleri komuta merkezine 66 bin 475 çağrı geldiği belirtti.

Burdur'da, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki üniversiteye ait otelde düzenlenen programa Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Sağlık çalışanları ile MAKÜ öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Özkan sağlığın kıymetinin kaybedildikten sonra anlaşıldığını belirtti. Özkan devletimiz sağlık alanında bu bilinçle yatırımlarına devam ediyor. Sağlık teşkilatımızı hem araç gereç hem teçhizat hem de insan kalitesi açısından daha iyi yetişmiş personel ile geliştirmeye devam ediyor dedi.

İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören de yaptığı konuşmada insanı yaşatmanın yegane amaç olduğu sağlık hizmetlerinde ilk ayağın 112 acil sağlık hizmetleri olduğunu kaydetti. Aygören, 112 acil sağlık hizmetlerinin 25'inci yılındayız. 112 çalışanları karada, denizde, havada, afetlerde, yangında, kazada ve sınır ötesinde yani her ortamda tehlikelere göğüs gererek sağlık hizmetlerini yerine getiriyorlar dedi.

Burdur'daki 23 tane 112 istasyonunda 48 ambulans, 390 personel, 77 UMKE gönüllüsü ve 22 ilkyardım eğitmeni ile vatandaşlara kesintisiz acil sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Kentlerde vakaya ulaşma süresinin 10 dakikanın altına indirdiklerini, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrılan yere büyük oranda ulaştıklarını kaydeden Aygören, Acil sağlık hizmetleri kapsamında komuta merkezimize 66 bin 475 çağrı ulaştı. 3 vatandaşımız uçak ambulans ile taşınmış, 2 bin 301 kişinin ise il dışı sevk işlemi gerçekleştirildi. Toplam 27 bin 177 vatandaşımıza sağlık hizmeti ulaştırıldı dedi.

112 Acil Hattı'nın asılsız çağrılarla meşgul edilmemesini de isteyen Reha Sermed Aygören, trafikte sireni çalan ambulans görüldüğünde saniyelerin dahi önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Programda, 112 konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve başarılı 112 personeli ödüllendirildi. Ödüller Vali Yardımcısı İbrahim Özkan ve İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören tarafından verildi. Program, 112 ekipmanları sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA