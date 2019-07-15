15.07.2019 12:08
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Burdur'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Burdur'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldıBurdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Burdur'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Cumhuriyet Parkındaki fotoğraf sergisinin açılışına Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik ile 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay katıldı.
Sergide, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 5 Temmuz'u anlatan resimleri ile darbe girişimi gecesi Ankara ve İstanbul'da çekilen fotoğraflar yer alıyor. Eşinin fotoğrafı başında konuşan Gülsüm Altay, Eşim şehit olmadan beş gün önce 'Rabbim seni, çocuklarım için beni vatanım için yaratmış. Yeniden dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerdim' dedi diye konuştu.
Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Akif Altay'ın, Çeltikçi ilçesi Güvenli Köyü'ndeki mezarını ziyaret etti. Burdur'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Kaynak: DHA
Burdur, Güncel

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