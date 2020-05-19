Burdur'da 19 Mayıs konvoyu

Burdur'da 19 Mayıs konvoyuBURDUR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:55
Burdur'da 19 Mayıs konvoyu
BURDUR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlama etkinlikleri kapsamında Burdur Valiliği ve Burdur Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezinde araç konvoyu düzenlendi.
Burdur Valiliği'nin organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Grubu araçları, motosikletli polislerle motosikletli jandarmalar şehir turu attı.
Burdur Belediye Başkanlığı da kuruma ait araçlarla kamyon üzerinde Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde şehir turu yaptı. Tura Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz de katıldı.
Etkinlikler kapsamında Vali Hasan Şıldak, video konferans ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, atletizm, badminton, basketbol, futbol, güreş, halk oyunu, judo, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, yüzme dallarında mücadele eden sporcular, antrenörler, öğretmenler ve gençlik liderleriyle bir araya geldi.
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Burdur’da 19 Mayıs konvoyu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Burdur, Güncel, Haber

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