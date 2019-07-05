05.07.2019 12:55
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Burdur'da 2. OSB'ye fabrika kurulacak

Burdur

Gürallar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral ve beraberindeki heyet, Burdur 2. OSB'de kurulacak fabrika kapsamında temaslarda bulunmak üzere Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.

Gürallar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral ve beraberindeki heyet, Burdur 2. OSB'de kurulacak fabrika kapsamında temaslarda bulunmak üzere Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.

Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) 112 bin metrekare fabrika arsasının tahsis edilmesinin ardından, bir takım temaslarda bulunmak için Burdur'a gelen Gürallar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Güral ve Gürallar A.Ş heyeti, Burdur'da Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Burdur'da yapılacak olan yatırımlar hakkında konuşup istişarede bulunuldu.

Ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Ercengiz, "Gürallar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Güral ve beraberindeki heyetle birlikte uzun süredir birlikte takip ettiğimiz ve 2. OSB'de yapacakları yatırımı değerlendirmek üzere yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURDUR
Kaynak: İHA
burdur, OSB, Güncel

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