22.06.2019 23:36
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Burdur'da 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Burdur

Burdur'da yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Burdur 'da yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Üçdibek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür telefonlara cevap vermeyen ve çalınmasına rağmen kapıyı açmayan 48 yaşındaki Güzin Şener'in komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Polis ekipleri, talihsiz kadını mutfak kapısının önünde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından ceset, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR
Kaynak: İHA
Burdur , 3. Sayfa

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