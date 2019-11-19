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Burdur'da 4 bin lavanta toprakla buluştu

Burdur'da 4 bin lavanta toprakla buluştuBURDUR - Burdur'da emekçi kadınların eliyle yaklaşık 4 bin lavanta fidanı dikildi.

19.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:39
'da 4 bin lavanta toprakla buluştu
BURDUR - Burdur'da emekçi kadınların eliyle yaklaşık 4 bin lavanta fidanı dikildi.
Burdur'da Armağan İlci Mahallesi'nde bir parkı "lavanta bahçesi"ne dönüştürmek için Burdur'la özleşen lavantalar toprakla buluşturuldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Park Bahçeler Müdürlüğü önce dikilecek alanda hazırlık yaptı. Bugün de emekçi çalışan kadınlarımızın eliyle yaklaşık 4 bin fidanı bu alana dikiyoruz. Bu alan bir iki yıl sonra lavanta bahçesi haline gelecek. Kendi marka değeri olan lavantayı da Burdur merkezindeki bir mahalle arasında görebileceğiz. Ne kadar yeşil o kadar güzel bir hayat bilinci. Gül ve bitkiler bahçesi yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız temalı bahçe çalışmaları olarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Burdur'da 4 bin lavanta toprakla buluştu

Emekçi, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA


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