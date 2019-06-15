15.06.2019 13:08
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Burdur'da 6532 öğrenci YKS'ye girdi

Burdur'da 6532 öğrenci YKS'ye girdiBurdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 6532 öğrenci girdi.

Burdur'da 6532 öğrenci YKS'ye girdi
Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 6532 öğrenci girdi.
Burdur'da 6532 öğrencinin girdiği YKS heyecanı yaşandı. Saat 09.15'ten itibaren sınav salonlarına alınmaya başlayan öğrenciler görevliler tarafından yönlendirildi. Adaylar sınav salonlarına girişte sıkı şekilde aranarak salona alındı.
Saat 10.00'a birkaç dakika kala kapıdaki görevliler öğrencileri acele etmeleri konusunda uyardı. Bazı öğrenciler koşarak son anda sınava salonuna girebildi. Kimlik getirmeyi unutan bazı adaylar sınava giremedi. Öğrencilerin sınavda ter döktüğü sırada aileleri ise dua ederek bekledi.Burdur'da 6532 öğrenci YKS'ye girdi
Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Burdur, Güncel

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