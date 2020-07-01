Burdur'da asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu

Burdur'da asker uğurlamasında sosyal mesafe unutulduBurdur'da vatani görevini yapacak asker adayları otogarda aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.

01.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:27
Burdur'da asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu
Burdur'da vatani görevini yapacak asker adayları otogarda aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Zaman zaman sosyal mesafeyi unutan aileleri polis uyardı.
Burdur'da vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek asker adayları, dün akşam aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki asker uğurlamasında zaman zaman sosyal mesafe kuralları ihlal edildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.
Aileleriyle vedalaşan gençler, vatani görevlerini yapacakları şehirlere hareket etti. Burdur’da asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel, Haber
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