26.06.2019 22:48
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Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanı

Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanıBURDUR - TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

Burdur 'da askerlerin erken terhis heyecanı
BURDUR - TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.
Kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler ellerindeki valizlerle otogarın yolunu tuttu. Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası'ndan terhis olan Askerler " Allahımıza şükür ailemize kavuştuk. " dediler. Kışla'da 6 aylarını doldurup terhis olan askerler arkadaşlarıyla vedalaşıp birliklerinden ayrıldılar.Burdur'da askerlerin erken terhis heyecanı
Kaynak: İHA
Burdur , Genel

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