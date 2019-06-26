Burdur
'da askerlerin erken terhis heyecanı
BURDUR - TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.Kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler ellerindeki valizlerle otogarın yolunu tuttu. Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası'ndan terhis olan Askerler " Allahımıza şükür ailemize kavuştuk. " dediler. Kışla'da 6 aylarını doldurup terhis olan askerler arkadaşlarıyla vedalaşıp birliklerinden ayrıldılar.