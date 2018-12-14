Burdur'da Bedelli Askerler Yemin Etti

14 Aralık 2018 Cuma 17:57



14 Aralık 2018 Cuma 17:57

Burdur'da temel eğitimlerini tamamlayan 4. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi.Binbaşı Maruf Kışla'sında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bin 186 bedelli asker Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti.Burdur Valisi Hasan Şıldak, kışlaya ilk katılan ve eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan askerlere belgelerini takdim etti.3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, törende yaptığı konuşmada, "Bu yemin ile sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından bando eşliğinde yapılan resmi geçit sonrasında, askerler aileleriyle bir araya geldi.