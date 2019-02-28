Burdur'da Bekçiler İşbaşı Yaptı

Kaynak: DHA

Burdur'da bekçiler işbaşı yaptıBurdur'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 75 çarşı ve mahalle bekçisi için göreve başlama töreni düzenlendi.Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Yağcı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar ile emniyet müdür yardımcıları katıldı.Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, Uzun süredir çarşı ve mahalle bekçileri için yeni kadro ihdas edilmemekteydi ve emekli olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz görevleri hitamında kadroları boş kalıyordu. İlimizde de birkaç mahalle ve çarşı bekçimizin kaldığı gibi Türkiye genelinde de sayıları gittikçe azalmıştı. Bu yeni uygulama ve İçişleri Bakanlığımızın yeni politikasıyla ilimize tahsis edilen kadroların ilk gurubu bugün işbaşı yapıyor dedi.Emniyet, asayiş görevi, güvenlik hizmetlerinin insanların doğrudan hayatlarının her aşamasında ihtiyaç duyduğu en temel hizmetlerin başında geldiğini aktaran Vali Şıldak, Belediye sınırları içerisinde bu görev Emniyet Teşkilatımızın sorumluluğundadır. Bu görevi sizler asayiş birimleriyle birlikte koordinasyon içinde gece saatlerinde planlanan mıntıkalarda inanıyoruz ki aldığınız eğitim ve terbiye neticesinde üstün bir görev anlayışı ve bilinçle yerine getireceksiniz ve faydalı olacaksınız. Bu itibarla özellikle hırsızlık olayları, narkotik suçlar ve diğer asayiş olaylarının önleyicilik vasfıyla sizin yürüteceğiniz faaliyetler hiç kuşkusuz bu hizmetlerin hem önleyici boyutta, hem de suç oluştuktan sonra adli makamlara teslimi konusunda sizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu itibarla bu bilinç içinde ilimizde de sizlerin desteğiyle ve yeni bir güç olarak emniyet birimlerine katkı sunacak bu görevin en üst seviyede amacına ulaşacağını düşünüyoruz diye konuştu.İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının en önemli teminatlarından biri olan Emniyet Teşkilatı'nın güçlü toplum ve güçlü devlet modelini oluşturma yolunda, yasalarla verilen yetkileri özveri ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. Çankal, şunları söylediYakın zamana kadar mahalle denilince ilk akla gelen simalardan olan ve mahallelerde vatandaşlarımızın güvenini kazanarak topluma kendilerini 'bekçi baba' olarak kabul ettiren bekçilerimiz, hem taşıdığı gelenek hem de mahalle yaşantısının ayrılmaz bir parçaları olarak toplumumuzda yer edinmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde çarşı ve mahalle bekçiliğine yeniden işlerlik kazandırılmış, eskiden olduğu gibi mahallelerde güneşin batışından doğuşuna dek genel kolluk kuvvetlerimize destek olmaları için görevlendirilmişler ve bu manada ilimize 75 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu tahsis edilmiştir. Devletimizin gece kartalları olarak şehrimizin ve ülkemizin daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlayacak, yeni atanan bekçilerimizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.