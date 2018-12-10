Burdur'da Belediye Başkan Adayları Belirlenmeye Başladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde siyasi partilerin Burdur il merkezi ile ilçe ve Beldelerde Belediye başkan adayları belirlenmeye başladı.31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde siyasi partilerin Belediye başkan adayları açıklanmaya başlandı. AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt olarak açıklanırken CHP'de mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i adayları olarak gösterdi. MHP ise henüz Burdur Belediye Başkanı adayını açıklamadı.AK Parti ilçe ve belde belediye başkanlarını açıklamazken, CHP ile MHP ise bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.CHP, Çeltikçi Belediye Başkan Adayı Ahmet Bozdağ, Karamanlı Belediye Başkan Adayı Turgut Yasa,Yeşilova Belediye Başkan Adayı Mümtaz Şenel, Bucak –Kızılkaya Belde Belediye Başkan Adayı Şefer Coşar, Ağlasun Belediye Başkan Adayı Fevzi Kasap olarak açıkladı.MHP ise Tefenni Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz, Karamanlı Belediye Başkan Adayı Filiz Şener Türkoğlu ve Yeşilova Belediye Başkan Adayı Ömer Atasoy olarak açıkladı. - BURDUR