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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

13.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:48
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı İlyas köyünde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılarak başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantinaya alındı.

Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Testi pozitif çıkan kişi Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Güncel
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