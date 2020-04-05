Burdur'da bir sokak ve site karantina altına alındı

Burdur 'un Bucak ilçesinde bir vatandaşta korona virüsü tespit edilmesinin üzerine vatandaşın ikametinin bulunduğu sokak ve 2 bloktan oluşan bir site karantina altına alındı.



Burdur'un Bucak ilçesinde bir vatandaşta korona virüsün tespit edilmesi üzerine ikametinin bulunduğu Yenimahalle 1209 sokağın tamamı ve Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alındı.



Sağlık başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlar için tedbirlerin alındığı bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA