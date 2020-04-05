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Burdur'da bir sokak ve site karantina altına alındı

Burdur'da bir sokak ve site karantina altına alındı Burdur'un Bucak ilçesinde bir vatandaşta korona virüsü tespit edilmesinin üzerine vatandaşın ikametinin bulunduğu sokak ve 2 bloktan oluşan bir site karantina altına alındı.

05.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:16
Burdur 'da bir sokak ve site karantina altına alındı
BURDUR- Burdur'un Bucak ilçesinde bir vatandaşta korona virüsü tespit edilmesinin üzerine vatandaşın ikametinin bulunduğu sokak ve 2 bloktan oluşan bir site karantina altına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir vatandaşta korona virüsün tespit edilmesi üzerine ikametinin bulunduğu Yenimahalle 1209 sokağın tamamı ve Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alındı.
Sağlık başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlar için tedbirlerin alındığı bildirildi. Burdur’da bir sokak ve site karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Bucak, Genel

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Burdur'da bir sokak ve site karantina altına alındı
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