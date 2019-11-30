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Burdur'da bir yastıkta 60 yıl geçirenler bir araya geldi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde düzenlenen "Bir Yastıkta 60 Yıl" etkinliğinde yaşlı çiftler bir araya geldi.

30.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:08Burdur'da bir yastıkta 60 yıl geçirenler bir araya geldi
'un ilçesinde düzenlenen "Bir Yastıkta 60 Yıl" etkinliğinde yaşlı çiftler bir araya geldi.
Bir pastanede beş çiftin bir araya geldiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Erkeklerin eşlerine gül verdiği etkinlikte, pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Çiftler, evlilik tecrübelerini paylaştı.
Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 60 yıl evli kalmış dede ve nineleri bir araya getirdiklerini söyledi.
Etkinlikte 60 yıl evli kalmış çiftlerin farklı yaşam hikayelerini dinleme fırsatı yakaladıklarını aktaran Topaca, "60 yıllık bir evliliği nasıl geçirdiklerini anlattılar. Evlilikte dikkat edilmesi gerektiğini, onlardan öğrenmiş olduk." diye konuştu.
Abdullah Avcı da eşi ile hem varlığı hem de yokluğu paylaştıklarını anlattı.
Zühra Avcı ise görücü usulü evlendiklerini belirterek, "Gençler birbirlerini sevsinler, saysınlar." dedi.

Bir Yastıkta, Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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