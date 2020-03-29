Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burdur'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı

Burdur'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur'da bulunan Koca Engerek yılanını doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı.

29.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:28
Burdur 'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur'da bulunan Koca Engerek yılanını doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde saman balyasının içerisinde engerek yılanı olduğu ihbarını alan DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek yaptıkları inceleme neticesinde saman balyalarının Şanlıurfa'dan geldiği bilgisine ulaştı. Yılanın Koca Engerek türü olduğu ve doğal yaşam alanının Şanlıurfa olduğu belirlenmesinin ardından yapılan değerlendirme ve görüşmeler neticesinde Koca Engerek doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'ya bırakılmak üzere ekipler gözetiminde yola çıktı.
Burdur'dan Şanlıurfa'ya götürülen Koca Engerek, Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı. Burdur’da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Burdur, Güncel

Haberin Videosu :

Burdur'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Burdur'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Bandırma Belediyesi iller arası seyahat etmesi zorunlu olan hastaların ulaşımını sağlayacak - Haber 16:12: Afganistan'da patlamada bir çocuk öldü - Haber 16:12: Elazığ'da caddeler boş kaldı - Haber 16:11: Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri - Haber 16:11: Meram'da Pazar yerlerinde eldiven ve maske dağıtıldı - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber