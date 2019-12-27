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Burdur'da buzlanma nedeniyle trafik aksadı

Antalya karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

27.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:33 Burdur'da buzlanma nedeniyle trafik aksadı

karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı. Antalya'dan Burdur istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Araçların geçişine kontrollü şekilde izin verildi.



Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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