Burdur'da camiler dezenfekte edildi

Burdur'da camiler dezenfekte edildiBurdur'da camiler, İçişleri Bakanlığı'nın cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında yayımladığı genelge sonrasında yarın kılınacak cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

28.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:48
Burdur'da camiler dezenfekte edildi
Burdur'da camiler, İçişleri Bakanlığı'nın cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında yayımladığı genelge sonrasında yarın kılınacak cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.
Burdur Belediyesi'nin oluşturduğu iki dezenfekte ekibi kentteki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Pandemi süreci boyunca camilerde belirli aralıklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Uzunca bir süreden sonra Ulu Cami'miz toplu cuma namazlarımız için yeniden bir arada olacağımız günü bekliyor" dedi.
Ulu Cami'deki dezenfeksiyon çalışması sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ercengiz, "Cuma namazını toplu bir şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'umuzda da kılacağız. Gerekli hazırlıkları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Burdur'da da Müftülüğümüzle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekli sosyal mesafelerin ayarlanmasının ardından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salgının yayılmaması için bugüne kadar gösterdiğimiz gayretleri camilerimizde ya da açık alanlarda kılınacak namazlarda uygulamaya devam edeceğiz. Burada arkadaşlarımız dezenfeksiyon çalışmalarını başlattı" diye konuştu.
Pandemi döneminde de camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Ercengiz, "Ara vermemiştik ama cuma öncesinde iyi bir dezenfeksiyon çalışması ile varsa salgın riski bunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Bahsettiğim gibi sosyal mesafe kurallarımızı camilerimizde ve açık alanlarda kılınacak cuma namazlarımızda uygulayıp, ibadetlerimize toplu olarak başlayacağız. İnşallah, bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz" dedi. Burdur’da camiler dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Burdur, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout’un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin’e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Haber
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Haberler››Güncel››Burdur'da camiler dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:43: Burdur'da camiler dezenfekte edildi - Haber 11:43: İstanbul'da ruhsatsız silah satan 2 kişi tutuklandı - Haber 11:42: Ataşehir'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor - Haber 11:42: Kayseri'de camilerde hummalı çalışma - Haber 11:41: Otomobil, refüje çarptı: Buğra öldü, anne- babası ve 2 ağabeyi yaralı - Haber 10:56: PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi - Haber 11:18: Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi - Magazin 09:42: 15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor - Haberler 09:34: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı - Ekonomi 09:10: Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti - Haber