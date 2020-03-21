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Burdur'da çatı yangını hasara yol açtı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde çatısı yanan evde hasar oluştu.

21.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:04
Burdur'da çatı yangını hasara yol açtı
Burdur 'un Karamanlı ilçesinde çatısı yanan evde hasar oluştu.
Zafer Mahallesi'nde Kamile Şener'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine, Karamanlı ve Tefenni belediyeleri itfaiye ekipleri, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bacadan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Etiketler : Zafer Mahallesi, Karamanlı, Burdur, Güncel

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