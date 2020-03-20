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Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı

BURDUR (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu genelgenin ardından, Burdur'da çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri kapatıldı.

20.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:18
Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı
BURDUR (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu genelgenin ardından, Burdur 'da çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri de fırıncıları, ekmek veren kişi ile para alan kişinin ayrı olmasının, halkın sağlığı açısından önemli olduğu konusunda bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Korona virüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeyle birlikte, korona virüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Burdur'da ise çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri de korona virüs riski sebebiyle ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Açık olan sokak aralarındaki çay ocakları da, emniyet ve zabıta ekipleri tarafından tek tek tebligat edilip kapatıldı.

Burdur Valiliği tarafından verilen tedbirler çerçevesinde açık olan çay ocakları kapatılırken, halkın temel ihtiyaçlarından biri olan ekmek fırınları da ekipler tarafından uyarıldı. Fırıncılara ekmek veren kişi ile para alan kişinin ayrı olmasının halkın sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan ekipler, bu konuda işletmecilere uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan son açıklamada ise, hayvan ve araç pazarlarının ikinci emre kadar kaldırıldığı belirtildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Burdur, Zabıta, Polis, Güncel

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