Burdur'da çelenk sunma töreni
Burdur'da çelenk sunma töreniBURDUR'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
18.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:08
Burdur 'da çelenk sunma töreni
BURDUR'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Şehitlikteki anıtta gerçekleşen çelenk sunma törenine Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
BURDUR'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Şehitlikteki anıtta gerçekleşen çelenk sunma törenine Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Kaynak: DHA
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