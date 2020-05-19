Burdur'da çelenk sunma töreni

Burdur'da çelenk sunma töreniBURDUR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Burdur'da çelenk sunma töreni
19.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:29
Burdur'da çelenk sunma töreni
BURDUR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen çelenk sunma törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hikmet Ökte ile Gençlik Merkezi üyeleri katıldı.
Orhan Kemerkaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Haberler››Güncel››Burdur'da çelenk sunma töreni - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu - Haber 11:28: Bilecikli kadınların maske seferberliği - Haber 11:28: "Evde kalan" kadın ve çocuklara "online" destek - Haber 11:28: Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kayseri'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 11:27: Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı - Haber 10:39: Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz - Magazin 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 08:49: Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler