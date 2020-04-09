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Burdur'da cezaevlerinde koronavirüs önlemleri

Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı.

09.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:50
Burdur'da cezaevlerinde koronavirüs önlemleri

Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı. Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na girişten itibaren herkesin ateşi ölçülerek, koruyucu maske takması sağlanıyor.

Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan personel, Covid-19 virüsünden korunmak hem de hükümlü ve tutuklulara virüsün dışarıdan bulaşma ihtimalini önlemek amacıyla izolasyona tabi tutuluyor. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, "Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda ve Gölhisar K 1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda görev yapan tüm personelimiz, hem Covid-19 virüsünden korunmak hem de hükümlü ve tutuklulara virüsün dışarıdan bulaşma ihtimalini bertaraf etmek amacıyla izolasyona tabi tutuluyor. Tüm personelimiz salgının tehlikeleri ortadan kalkıncaya kadar belirlenen alanlarda konaklayacak, buralardan kuruma gidiş geliş yapacak ve bu şekilde dış dünyayla irtibatlarını kesecek" dedi.Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na girişten itibaren herkesin ateşi ölçülerek, koruyucu maske takması sağlanıyor. İnfaz kurumunda farklı noktalara 150 adet dezenfektan yerleştirilerek el hijyeninin aralıksız korunması sağlanıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Burdur, Güncel
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