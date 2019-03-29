Burdur'da Çiğ Süt Desteklemeleri Başladı

Kaynak: AA

Burdur'da çiğ süt destekleme ödemelerinin başladığı bildirildi.AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları ortak açıklamada, Burdur'da 8 milyon 320 bin lira destekleme ödemesinin yapılacağını kaydetti.Milletvekillerinin açıklamasında, "Üreticinin her zaman yanındayız. Burdur Tarım ve Hayvancılıkta marka bir şehir oldu. Üreticilerin talepleriyle yakından ilgileniliyor. Burdur'da çiğ süt destekleme ödemesi bugün akşam itibariyle gerçekleşecektir. Yapılacak olan destekleme ödemesi tutarı toplamda 8 milyon 320 bin liradır." ifadelerine yer verildi.